SuperPippo Inzaghi in visita a Genoa e Samp

Pippo Inzaghi oggi in visita a Genova. Oltre trecento reti in carriera contando quelle con la Nazionale maggiore. Un iradiddio in area scattando sul filo del fuorigioco per dare lo spago agli avversari (e chi lo prende più?). Poi la nuova parentesi imbracciata con successo come tecnico.

All’allenamento al ‘Pio XII – Signorini’ ha assistito Filippo Inzaghi con i suoi più stretti collaboratori. Tra questi Maurizio D’Angelo che ha fatto parte dello staff del Grifone qualche stagione fa. Profumo di gol, non c’è che dire. La visita a mister Prandelli, con cui a fine seduta Inzaghi si è intrattenuto a parlare, rientra in un viaggio professionale di aggiornamento in più tappe. Di recente l’ex coach di Milan, Venezia e Bologna era stato da mister Sarri al Chelsea, per seguire gli allenamenti e le metodologie di lavoro.

Poi Superpippo si è diretto anche al Mugnaini di Bogliasco per fare visite alle strutture di allenamento della Samp di Giampaolo, per una giornata tutta in salsa genovese per uno dei giocatori più prolifici del calcio italiano di tutti i tempi.