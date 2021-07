Summer Lab, Museo Lai Ceriale

Summer Lab al Museo Lai, sulla scia dei sold out riscontrati in tutte le attività promosse nel mese di luglio, a Ceriale si replica anche ad agosto

Summer Lab al Museo Lai, Previsti “Esploratori notturni”, contest in grado di far calare i visitatori nelle vesti di un vero e proprio esploratore, alla ricerca del patrimonio custodito all’interno del polo museale “S. Lai”, “Caccia al tesoro – voglio fare il paleontologo” organizzata per i bambini all’interno del giardino geologico i quali, indizio dopo l’altro, scopriranno gli strumenti adoperati dal Paleontologo e le caratteristiche dei fossili.

Ultima attività prevista nei diversi appuntamenti del mese “Crea il tuo fossile”, un vero e proprio laboratorio nel quale i bambini avranno modo di manipolare e “creare” un fossile personalizzato. Tutte le attività sono soggette a prenotazione obbligatoria.

A seguito delle ultime disposizioni in materia anti-COVID (D.L. n. 105 del 23.07.2021), l’ingresso per tutte le iniziative è subordinato alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo ovvero mediante l’esibizione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato entro 48 h dagli eventi.

Esenti i bambini con età inferiore ai 12 anni. Museo Paleontologico SilvioLai Via Nuova di Peagna, 209, 17023 PeagnaSV museolai@riotorsero.eu – 0182 990208 / 3516227786 Facebook: Museo Paleontologico “Silvio Lai” – Instagram: museopaleontologicoceriale Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351.6227786, scrivere a museolai@riotorsero.eu oppure visitare il sito web o i canali social del Museo.