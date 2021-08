Suggerimenti per Ferragosto dalla Guardia Costiera, appello alla prudenza ed al buon senso di chi andrà al mare nello spezzino

Suggerimenti per Ferragosto dalla Guardia Costiera della Spezia, in vista del periodo di massima affluenza di bagnanti e diportisti, nell’ambito dell’operazione denominata “Mare Sicuro 2021”, la Capitaneria di porto spezzina ha implementato il dispositivo di vigilanza a terra ed in mare, con l’obiettivo primario di garantire, da Deiva Marina al torrente Parmignola, la sicurezza delle attività balneari e la salvaguardia della vita umana in mare, mediante l’impiego di 50 militari e 7 unità navali.

Per i compiti di ricerca e soccorso in mare è stato disposto l’impiego esclusivo della dipendente motovedetta CP 865, come sempre operativa h 24. In aggiunta alla suddetta unità, CP 2094 in servizio di polizia marittima ed il battello GC A 69 verranno impiegati anche nelle acque dell’area marina protetta “Cinque Terre” assicurando, con la propria presenza, sia la salvaguardia della vita umana in mare sia le attività di polizia finalizzate a scoraggiare e prevenire eventuali comportamenti irresponsabili.

Le citate motovedette saranno affiancate dai battelli pneumatici G.C. B 92, G.C. B 17, G.C. B 10 e G.C. B 140 dislocati, rispettivamente, presso gli approdi di Lerici, Porto Venere, Ameglia (foce della Magra) e Levanto, a copertura totale delle acque del Compartimento marittimo, che saranno impegnati per il pattugliamento delle rispettive zone di competenza.

A coordinare gli interventi in mare il personale della sala operativa e del centro VTS che si occuperà di monitorare il traffico navale.

È importante segnalare che, dall’inizio dell’operazione “mare sicuro”, dal 19 giugno ad oggi, sono stati effettuati 40 interventi di soccorso, di cui 5 con personale del 118 a bordo, per un totale di 67 persone assistite (tra diportisti e bagnanti).

Pur essendo l’attività operativa improntata alla prevenzione di incidenti in mare, il personale della Guardia Costiera della Spezia e degli Uffici Locali Marittimi dipendenti di Levanto, Porto Venere, Lerici e Foce del Magra, ha elevato nel corso dell’operazione “mare sicuro” 23 verbali per illeciti amministrativi in materia di diporto nautico e di pesca ricreativa.

Inoltre 5 sono le comunicazioni di notizie di reato riguardano violazioni accertate dal personale della Sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia a carico di unità navali che hanno violato i divieti esistenti presso l’area Marina della “Cinque Terre” e della fascia di rispetto di 2 miglia dal limite dell’area marina protetta, di cui al decreto Clini-Passera.

Al contrario, ai diportisti diligenti sono stati rilasciati oltre 180 “bollini blu”, attestando la rispondenza delle loro unità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

In considerazione della previsione di una crescente affluenza nei siti balneari il Comando della Capitaneria di Porto fa appello alla prudenza ed al buon senso: “è il momento più impegnativo per i nostri reparti operativi che, con il consueto e notorio spirito di servizio, sono impegnati in mare e sulle coste per garantire un ferragosto sicuro” – dichiara il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Giovanni Stella.

In considerazione di una crescente affluenza nei siti balneari rientranti nella propria giurisdizione, la Capitaneria di Porto della Spezia richiama a comportamenti responsabili ed al buon senso di tutti coloro che hanno deciso di trascorrere una giornata di mare lungo i litorali di giurisdizione, sia nelle condotte da tenere in mare sia nell’osservanza delle norme di distanziamento sociale anticontagio, tanto sulle spiagge che a bordo di ogni unità”.

Si ricorda con l’occasione che il metodo principale di prevenzione è quello di non portare all’eccesso le forme di divertimento che normalmente animano i periodi di vacanza. In particolare le attività diportistiche sportive e ludico ricreative devono essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa che le disciplina, in osservanza del comune buon senso e tenendo conto altresì che il mare è, di per sé, un elemento naturale che deve essere sempre rispettato, goduto e mai sfidato.

Tra i più importanti consigli forniti ai bagnanti si citano quello di non allontanarsi in modo eccessivo dalla costa sopravvalutando pericolosamente le proprie capacità fisiche e sottovalutando le condizioni meteo in atto e di prestare la massima attenzione quando viene esposta la bandiera rossa, che indica pericolo per la balneazione.

Alle unità da diporto si ricorda che è vietato il transito nella fascia di mare riservata alla balneazione delimitata da apposite boe di colore rosso/arancione nonché navigare all’interno delle zone di mare interdette per pericolo di movimenti franosi di cui all’ordinanza n. 72/21 consultabile sul sito della guardia costiera spezzina (http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/ordinanze-e-avvisi) e che è necessario tenersi ad una distanza di almeno 100 metri da eventuali subacquei, i quali dovranno comunque segnalare la presenza in acqua tramite apposito pallone galleggiante con bandierina rossa e striscia diagonale bianca (restando, a titolo prudenziale, entro i 50 metri dal suddetto segnalamento).

Prima di intraprendere la navigazione è infine necessario consultare i bollettini meteomarini ed informarsi sulle ordinanze marittime locali che possono imporre limiti, divieti o prescrizioni per la navigazione in determinate aree oltre a verificare sempre lo stato della propria unità, di avere le necessarie dotazioni di sicurezza ed il carburante necessario a percorrere l’intera tratta di navigazione pianificata.

Con l’occasione, nel rammentare la necessità del rispetto anche in mare e sulle spiagge delle disposizioni in vigore volte a contenere la diffusione del Covid-19, si ricorda infine che per ogni emergenza in mare è sempre attivo il numero unico 1 1 2 ed il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso o da cellulare: numero gratuito che accende i motori della Guardia Costiera per un “Ferragosto sicuro”.

La Spezia, 13 agosto 2021.