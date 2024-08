Borghetto Santo Spirito. La stagione degli spettacoli a Borghetto Santo Spirito prosegue con grande successo. Gli ultimi due appuntamenti con Marco Paolini e Patrizio Roversi sono stati un vero trionfo. Già nei precedenti spettacoli con Dario Vergassola e Lella Costa il pubblico si era dimostrato entusiasta dei loro show. Anche Paolini e Roversi hanno avuto parole di apprezzamento per la bella mostra dedicata alla storia del cinema e per la stupenda location nella quale si sono esibiti: il Cinema Arena Vittoria.

La struttura quest’anno compie il settantesimo anno di attività ininterrotta iniziata nel lontano 1954. Nata dal sogno di due giovani: Renata e Umberto Musso affascinati dal Cinema e proseguita fino ad oggi dalla loro figlia Elga grazie anche al grande aiuto dei suoi soci Rosanna Rinaldi e Marco Tripodi.

All’Arena proseguono con successo anche le proiezioni cinematografiche e nell’attiguo Giardino Marexiano continua la bellissima mostra dal titolo “Sguardo di donna: le dive del cinema italiano”. Il Forum Culturale di Borghetto e gli Amici del cinema Vittoria hanno contribuito con passione ad allestirla. Vi sono esposti manifesti di film dal 1950 agli anni 80 scelti dai due curatori Marco Tripodi e Lorenzo Zucchetta, aventi come protagoniste le dive più amate del cinema nostrano corredati da materiali vari quali proiettori, pellicole, foto e documenti d’epoca. L’Arena conta 500 posti di cui 400 al coperto.

Il Comune di Borghetto ha scelto l’Arena Vittoria non solo per la sua stagione teatrale, ma anche per quella culturale consistita in cinque incontri con l’autore: dopo quelli con Tiziano Fratus, Roberta Recchia e Nicoletta Verna, il 17 agosto sarà ospite di Borghetto il senatore a vita Mario Monti, mentre il 20 agosto toccherà a Cristina Rava a chiudere il ciclo degli incontri con gli autori.

Claudio Almanzi