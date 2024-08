Soccorso dai vigili del fuoco. E’ successo nei pressi dell’aeroporto

Un 85enne urta gli scogli in barca e viene soccorso. Ieri notte intervento di soccorso dei Vigili del fuoco del personale del Servizio Navale di Calata Gadda e di personale Soccorritore Acquatico non sommozzatore per il recupero di un uomo di 85 anni.

L’anziano, mentre conduceva la sua barca verso l’ormeggio, impattava con la scogliera di protezione alla pista aeroportuale sulla estremità di ponente e si rifugiava sulla scogliera stessa.

L’imbarcazione da diporto della lunghezza indicativa di 7 metri, è attualmente semiaffondata e verrà recuperata prossimamente.

Presente sul posto e richiedente l’intervento, la Guardia Costiera.

Il video