Successo per l’assemblea dello Snals ad Albenga

SAVONA. 11 OTT. Con l’ assemblea svoltasi al Liceo Classico di Albenga si è concluso il ciclo di assemblee indette dallo SNALS in occasione dell’ inizio del nuovo anno scolastico.

Sono intervenuti il segretario provinciale Enzo Sabatini ed i docenti Mariella Gaudenti e Daniele Alberi. L’assemblea albenganese è stata l’ultima della serie di incontri con il personale della scuola della provincia savonese.

Le assemblee erano iniziate all’ Istituto Comprensivo 2 di Via Caboto a Savona, mentre la serie di incontri con il personale della scuola, organizzati dalla segreteria provinciale Snals (Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola), è proseguito poi con un’altra assemblea a Savona e gli incontri di Carcare e Finale Ligure.

L’ assemblea di Albenga, così come le precedenti, ha avuto lo scopo di informare il personale scolastico, e discutere con esso, sui seguenti argomenti: rapporto OCSE sull’Istruzione relativo alla Provincia di Savona (intervento della prof. Gaudenti); presentazione corsi organizzati a Savona dallo Snals, resoconto dell’incontro con il Ministro dell’Istruzione Fioramonti con le Rappresentanze Sindacali; le richieste dello SNALS e le attività inerenti all’avvio dell’anno scolastico (prof. Sabatini); bozza concorsi ed eventuali tematiche createsi a livello locale e riflessioni su “Il Diritto di crescere”, un saggio di Susanna Tamaro (prof . Alberi).

“Il calendario delle cinque assemblee che lo Snals ha proposto per discutere, con gli operatori della scuola, in orario di servizio, le principali tematiche del settore- ci ha spiegato lo stesso Enzo Sabatini, segretario provinciale- era stato divulgato per tempo nella speranza di poter contare su una significativa presenza di colleghi. E così è stato: abbiamo avuto un notevole afflusso di partecipanti ed abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione del comparto dell’istruzione, per quanto riguarda la nostra provincia”.

Durante le assemblee, a cui hanno preso parte maestre, insegnanti, personale Ata e non docente, appartenente ai vari ordini e gradi della scuola, sono emerse anche le varie rivendicazioni locali e si è discusso degli imminenti concorsi.

Oltre al Segretario Provinciale durante le 5 assemblee sono intervenuti i docenti dello staff della Segreteria composto dai professori Alberi, Balletta, Bertolo, Damilano, Gaudenti, Guiducci e Viti.

Ai partecipanti alle assemblee, iscritti al sindacato è stata consegnata l’agenda scolastica SNALS 2019-2020.

Il segretario Sabatini ha annunciato che ogni martedì pomeriggio, nella sede della Società Operaia Cattolica, si tengono i corsi di preparazione ai concorsi ordinario e straordinario. I corsi sono iniziati martedì 8 ottobre, ma è ancora possibile iscriversi.

Lo Snals Savona comunica anche che, per coloro che volessero partecipare ai corsi di lingua inglese, in collaborazione con Ellea Cambridge University, è ancora possibile iscriversi rivolgendosi alla segreteria della Società Cattolica Operaia di Via Famagosta 4.

CLAUDIO ALMANZI