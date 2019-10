Un mese alla 24a edizione di Orientamenti

Conto alla rovescia iniziato. Manca un mese alla 24° edizione del Salone Orientamenti che, dal 12 al 14 novembre 2019, si proporrà come luogo d’incontro privilegiato dei giovani, delle loro famiglie, dei formatori e degli educatori per affrontare il tema di percorsi formativi coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro e in grado di valorizzare le skills possedute. Orientamenti è il “villaggio dell’orientamento” al Porto Antico di Genova, una esperienza unica nel panorama nazionale anche per le attività di orientamento precoce dedicata agli alunni delle elementari.

Il tema 2019 sarà il “Saper fare” nella Scuola, nel Lavoro e nella Società. L’obiettivo di fondo è quello di ri-equilibrare il rapporto tra offerta di formazione e domanda di lavoro, riducendo il “gap” tra le richieste di professionalità delle imprese e quelle fornite ai giovani dalle scuole, dagli enti FP, dagli ITS e dall’Università. In un’ottica fortemente vocata al “saper fare” rappresentano una novità del Salone, nel Piazzale Mandraccio del Porto Antico, le 6 Bolle del Saper fare con Confindustria, Leonardo, Fincantieri, Iren, Agritù e Amt.

Il programma del Salone è davvero ricco, composto da Main Events, Laboratori e Seminari e numerosi Eventi promossi dagli Enti presenti al Salone. Sul nuovo sito www.orientamenti.regione.liguria.it sono presenti schede e informazioni di ogni evento e attività con il Programma in costante evoluzione ed aggiornamento. E’ già possibile iscriversi online. La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria.

Anche quest’anno l’International Career Day farà parte dell’edizione 2019 dell’Employers’ Day, iniziativa lanciata dalla Rete europea dei servizi pubblici per l’impiego (PES Network) volta a favorire l’incontro tra i servizi pubblici per l’impiego e le imprese. Durerà 4 giorni, anticipando l’apertura a lunedì 11 novembre nella nuova location del Palazzo della Borsa. Le aziende che hanno aderito sono già più di 80 con 1200 posizioni aperte. Per chi è in cerca di un impiego le iscrizioni sono già aperte all’indirizzo www.orientamenti.regione.liguria.it/eventi/career-day/.

Importanti sono i Testimonial e i Capitani Coraggiosi che si confronteranno con i giovani ma anche con docenti e famiglie. Uno degli obiettivi è quello di “parlare” ai genitori e in tal senso ci sarà un incontro importante dei leader industriali Brugnoli, Bono e Zampini con le famiglie.

Novità 2019 di Orientamenti è la riorganizzazione spazi esterni e interni. Ingresso previsto in testata di Molo con percorso che permetterà di valorizzare ogni area del salone che sarà come sempre suddiviso in 4 aree tematiche: conosci te stesso, conosci la società, conosci le opportunità formative e conosci il mercato del lavoro. In quest’ultima Area rientrano le 7 vie delle professioni con numerosi incontri, seminari e utili percorsi formativi.

L’inaugurazione è fissata per Martedi 12 novembre, giornata dedicata all’Innovation day. Mercoledì 13 sarà il giorno del Saper fare e Giovedi 14 la giornata di Green Jobs e Blue Economy con la grande chiusura nella Notte dei Talenti.

L’iscrizione al Salone Orientamenti 2019 è gratuita ma obbligatoria all’indirizzo

www.orientamenti.regione.liguria.it/iscrizioni/iscriviti-al-salone/