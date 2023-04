Successo per la collettiva al Palazzo delle Biennali di Mentone

SAVONA. 21 APR. Quattro ceramisti savonesi stanno prendendo parte con grande successo ad una interessante collettiva alla Galleria d’Arte Contemporanea del Palazzo d’Europa di Mentone. Si tratta di Annamaria Pacetti, Ernesto Canepa, Massimo Trogu e Marcello Mannuzza. La mostra, già visitata da un folto pubblico di appassionati ha suscitato anche l’interesse della critica. E’ intitolata “Le Clan des Siliciens” ed è stata ideata dall’artista Stephane Montalto, curatore della MOF e con la collaborazione della Scuola Comunale di Arti Plastiche. La collettiva resterà aperta fino al 6 maggio.

Oltre ai quattro artisti savonesi sono presenti 17 artisti francesi contemporanei di origine italiana. Questo è l’elenco: Claudie Aiello, Marc Alberghina, Karine Benvenuti, Patrick Boccarossa, Paolo Bosi, Angela Campanile, Catherine Ferrari, Jean Gerbino, Renaud Lembo, Valérie Marchese, Stephane Montalto, Marius Mussara, Salvatore Parisi, Nathalie Piccioni, Michel Ribero, Max Siffredi e Jean Paul Racca Vammarisse.

“Si tratta di una iniziativa – spiegano gli organizzatori- per mettere in dialogo fra loro alcuni validi artisti dei due paesi. La mostra, che presenta degli artisti professionisti della ceramica, ha anche una duplice valenza: servirà da traino ad un mercatino per ceramisti professionisti e per pubblicizzare un concorso internazionale di tornitori vasai che si svolgerà durante le vacanze pasquali per ricordare che la ceramica nella storia di Mentone ha sempre avuto un posto davvero speciale”.

Annamaria Pacetti, oltre che grande artista, è la fondatrice del mitico Studio Ernan ad Albisola, figlia di Ivos Pacino Pacetti è una delle più grandi ceramiste liguri contemporanee. Ernesto Canepa, oltre che artista è stato fondatore ad Albisola della Ernan Design, è un grande promotore culturale, divulgatore, instancabile ricercatore e difensore dell’arte della ceramica. Massimo Trogu oltre che artista, è uomo politico, promoter d’arte, insegnante, editore ed instancabile divulgatore dell’arte. Marcello Mannuzza, cellese, è il detentore, dal 2018, del primo posto nella prova estetica del Mondial Tornianti, svoltosi a Montelupo Fiorentino. Quest’anno la gara internazionale al tornio (Mondialtornianti) si svolgerà ad Albissola, organizzata in collaborazione con le vicine Città della Ceramica.

La galleria d’ Arte Contemporanea, che ospita la collettiva, si trova nel cuore del Palazzo d’Europa, a Mentone: si tratta dell’antico Kursaal, che fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1909, era il più grande casino della Costa Azzurra, progettato dal grande architetto Hans-Georg Tersling. In questo palazzo si sono tenute dal 1951 a 1980 le famose Biennali di Mentone, che per 30 anni hanno visto la presenza di migliaia di artisti e di molti fra i più grandi maestri contemporanei come Dufy, Matisse, Braque, Picasso, Rognoni, Maggia, Chagall, Dova, Gritti, Dali, Delvaux, Scanavino, Rouault, Arde, Villon, Kodra, Nangeroni e Damiano.

