Successo per l’ Happy Kids Party a Recco

Migliaia le persone che hanno seguito la prima edizione di Happy Kids Party fin dal pomeriggio.

Per la città solo bimbi truccati come i più noti personaggi fumettistici, e poi palloncini di ogni forma e colore, risate e allegria.

Con l’Associazione Scacchi Golfo Paradiso la scacchiera gigante e le storie raccontate con maestria dai maestri del Teatro Lab di Recco, letture dai libri messi a disposizione dalla libreria Capurro di Recco.

E che dire del “Ce l’ho e non ce l’ho”? Bambini e ragazzini arrivati con gli zaini in spalla per scambiarsi i loro giochi più preziosi, occasione imperdibile… solo a Recco succede.

E ancora la merenda per tutti con le focacce (come potevano mancare?) offerte per l’occasione dal Panificio G.B. Moltedo per gli amici “Titta”? E ancora succhi di frutta, caramelle e Chupa Chupa distribuite da Marco Fumagalli del Bar Sport. Momenti bellissimi.

E finalmente la sera. Iniziava alle 21,15 ma alle 20,30 le sedie in platea erano già full.

Con il calar della sera ci si è trovati immersi in un’atmosfera magica, con la sfilata musicale dei trampolieri luminescenti che percorrendo tutto il lungomare hanno avuto la forza di trainare in corteo tutti gli scesi in piazza.

Lo spettacolo serale è stato costantemente costellato da applausi e grida dei tantissimi bambini che in prima fila, seduti ovunque, hanno seguito con tripudio ed entusiasmo i clown e giocolieri sul palco.

Happy Kids Party: un evento di successo

Sul palco le due presidenti, con un pizzico di emozione, Manuela Francalanci del CIV Recco on Line e Alice Diena dell’Associazione commercianti cittadina hanno dato il benvenuto agli ospiti ringraziando di cuore i colleghi che hanno lavorato per lo svolgimento dell’evento, seguite dal Sindaco Carlo Gandolfo che ricordando anche i grandi eventi musicali che dalla settimana prossima vivacizzeranno la Città ha espresso piena soddisfazione per la riuscita di questa prima giornata dedicata ai più piccoli.

Happy Kids Party è organizzato da CIV RECCO ON LINE e ASCOM DELEGAZIONE DI RECCO con il contributo e patrocinio del COMUNE DI RECCO e CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA e la collaborazione della PRO LOCO segna nel 2022 la sua prima edizione, un numero zero, premessa già per futuri altri successi.