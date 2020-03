Successo per il flash mob odierno per ringraziare tutti quelli che stanno lavorando

Il lungo applauso è partito alle 12

Oggi alle 12 in tanti hanno risposto a Genova, in Liguria e in tutta Italia all’appello fatto con un tam tam su Whatsapp per un lungo applauso per ringraziare tutti coloro che stanno lavorando in queste ore, dai medici ai volontari, alle forze dell’ordine agli addetti dei supermercati e a quelli che lavorano nei negozi di prima necessità.

Alcuni sono usciti sui balconi, altri in modo più timido affacciati alle finestre, con qualche tricolore che è sventolato e con in sottofondo anche le campane, ma tutti per fare un lungo applauso.

Non è la prima iniziativa analoga. Infatti, già ieri è partito un flash mob musicale, singoli artisti hanno suonato dall’inno di Mameli alle note delle canzoni più amate.

E così è nto un appuntamento quotidiano, alle 18, per salutare i nostri vicini e condividere un momento insieme, ma rigorosamente da casa.