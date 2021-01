Su Autostrade.it applicativo per conoscere tempo e costo di un viaggio

Autostrade per l’Italia ha avviato nuovi strumenti di comunicazione digitale dedicati al territorio ligure, che si affiancheranno al network nazionale di My Way, per informare il più ampiamente possibile l’utenza.

In particolare, verrà emesso un bollettino con le previsioni settimanali e giornaliere dei flussi di traffico, suddivisi per tratte e fasce orarie.

Inoltre sul sito di autostrade è stato predisposto un applicativo che consente di consultare la situazione viabilistica costantemente aggiornata delle tratte autostradali, così da consentire agli utenti di valutare in anticipo e in modo consapevole i propri spostamenti, scegliendo il percorso ritenuto più indicato.

Mettendo il casello di partenza, quello di arrivo e la tipologia di mezzo utilizzato, sarà possibile sapere la distanza da percorrere, il tempo impiegato con una velocità media ed il costo del pedaggio. (Ecco il link: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do)

I nuovi strumenti digitali sono accessibili dall’homepage del sito www.autostrade.it e dal canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. Il piano informativo verrà successivamente ampliato già nei prossimi giorni.