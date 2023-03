Studente rapinato in Darsena, arrestati gli autori

In merito ad uno studente rapinato in Darsena, la Polizia di Genova ha arrestato un 24enne ed un 35enne in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova.

I fatti che hanno portato all’adozione del provvedimento si sono consumati nel mese di febbraio, quando uno studente, uscendo dalla stazione della metro per raggiungere la scuola, è stato avvicinato da due uomini, uno dei quali gli ha strappato la collana d’oro che aveva al collo, mentre l’altro, per interrompere ogni tentativo di resistenza della vittima, ha posto minacciosamente la mano all’interno del proprio giubbotto come se stesse per prelevare un’arma.

Il giovane, nonostante lo shock, si è comunque recato a scuola, da dove è stato dato l’allarme.

Le indagini del Commissariato Prè, grazie anche alle immagini delle videocamere di sorveglianza, si sono concentrate sui due uomini, già noti agli agenti per reati pregressi, sempre della stessa specie.

Gli appostamenti dei poliziotti nella zona dove si è consumato il reato hanno potuto confermare pienamente l’identità dei rapinatori nei giorni successivi alla commissione del reato.

Il quadro probatorio così costituito, unitamente al concreto ed attuale pericolo di commissione di altri reati dello stesso genere da parte del binomio criminale, ha indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ad emettere due ordinanze di custodia cautelare in carcere, entrambe prontamente eseguite nei giorni scorsi da personale del Commissariato Prè.

Resta salva naturalmente la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva per i due soggetti.