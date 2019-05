Straniero si barrica nella toilette di un treno per andare in Francia

Quando gli Agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ventimiglia hanno tentato di aprire la porta di una toilette del treno Thello 142, un giovane straniero della Costa d’Avorio, barricatosi al suo interno, ha opposto notevole resistenza, gridando ed insultando gli agenti che lo volevano far scendere dal convoglio.

I precedenti tentativi di aprire quella porta, con la speciale chiave in possesso degli agenti, avevano prodotto solo la rottura del meccanismo.

Voleva a tutti i costi oltrepassare il confine e raggiungere la Francia pertanto, vistosi scoperto, si era barricato all’interno della toilette.

Lo straniero è statao denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e non in regola con le norme di soggiorno, veniva poi consegnato al locale Commissariato per il successivo accompagnamento ad un centro CEI.