Storia e devozione: le antiche Confraternite si incontrano a Milano

Dal 15 al 17 giugno si svolgerà a Milano il XXV Cammino delle Confraternite delle Diocesi d’Italia unitamente al LXII Cammino della Regione Ecclesiastica Ligure, al I Cammino delle Confraternite della Regione Ecclesiastica Lombarda, e all’XI Cammino delle Confraternite Piemontesi.

L’evento è stato organizzato dal Comitato “Cammino Nazionale Confraternite Milano 2018”.

“La Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia è costituita tra le strutture canonicamente riconosciute”, spiega Enrico Canepa uno degli organizzatori genovesi, “le sue finalità sono quelle di coordinare iniziative comuni in Italia, promuovere e organizzare la preparazione e la realizzazione di convegni ed incontri; promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali, architettonici, artistici, storici, archivistici delle associate”.

Il Cammino Nazionale si svolgerà per la seconda volta in Lombardia (la prima volta fu nel 2003 a Bergamo) e vedrà la partecipazione di alcune migliaia di confratelli provenienti da diverse regioni italiane. I Confratelli con i loro abiti tradizionali e gli stendardi delle organizzazioni di appartenenza, si riuniranno per il loro incontro annuale. “Si tratta di un momento di riflessione sul ruolo sociale e spirituale di questi antichi sodalizi”, prosegue Canpea, “all’interno della più ampia attività pastorale e culturale delle Diocesi di appartenenza; asse portante del Cammino di Milano sarà la devozione al SS. Sacramento, utilizzando come volano i giovani confratelli chiamati ad organizzare i diversi momenti di preghiera sul tema “I Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale delle Confraternite d’Italia”, una tappa di avvicinamento al Sinodo sui Giovani del prossimo ottobre”.

Il programma del Cammino Nazionale delle Confraternite Milano 2018 si aprirà venerdì 15 giugno con un Convegno di Studi sul tema “Le Confraternite del SS. Sacramento: storia, arte, devozione nel segno di San Carlo Borromeo” nella Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano; Sabato 16 giugno dopo la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Alessandro presieduta da S.E.R. Mons. Mauro Parmeggiani Vescovo di Tivoli e Assistente Nazionale si terrà la mattina l’Assemblea della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia guidata dal presidente nazionale Dott. Francesco Antonetti, e nel pomeriggio il Convegno con l’allocuzione di Mons. Mauro Parmeggiani e con la partecipazione delle delegazioni delle confraternite italiane; Domenica 17 giugno si terrà il XXV Cammino Nazionale di Fraternità con la Santa Messa nel Duomo di Santa Maria Nascente presieduta da S.E.R. Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, concelebrano Mons. Parmeggiani, Assistente Nazionale della Confederazione e i rettori delle confraternite italiane. Al termine della celebrazione, inizierà una grande processione con i membri delle confraternite partecipanti, nei loro abiti tradizionali e con i loro apparati artistici: le Confraternite Liguri parteciperanno con i loro grandi Crocefissi Processionali che già portarono a Milano in occasione del Cammino Regionale in piazza Duomo del 1979; le confraternite del Lazio con i crocifissi fioriti e le confraternite pugliesi con i grandi stendardi; concluderà la processione la cassa processionale di Sant’Ambrogio di Voltri, la più antica della Liguria (1585), portata a braccia da confratelli in abito da marinai. Partenza dal Duomo e conclusione davanti alla Chiesa di San Raffaele.

Completano e arricchiscono il Cammino due momenti di adorazione organizzati dai giovani confratelli presso la Chiesa di Santa Maria della Passione.

L’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Milano.

Roberto Polleri