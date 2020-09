Stella Prina ed Incocciati vincono a Garlenda

Savona. Roberto Stella, Alberto Prina ed Amedeo Incocciati hanno vinto tre importanti appuntamenti golfistici a Garlenda. Stella ha avuto la meglio nella Coppa Vittoria Assicurazioni, mentre Prina si è aggiudicato la Coppa Peirano Bevande. Incocciati infine ha fatto sua la quinta prova del circuito Gigolf Golf Tour 2020.

Alle tre gare, svoltesi con la formula Stabeleford sulle 18 buche, hanno preso parte golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero. Questi i nomi dei premiati.

Coppa Vittoria Assicurazioni Agenzia di Albenga.

Prima categoria: 1) Roberto Stella, 38; 2) Alberto Ferreri (Golf Club Garessio), 35.

Seconda cat: 1) Giovanni Gerolamo Scofferi, 37; 2) Massimo Pellegrino (Golf Club I Ciliegi), 36.

Terza categoria: 1) Giacomo Battaglia, 39; 2) Sergio Mottola, 38.

Primo lordo: Federico Gagliolo, 32.

Prima ladies: Francesca Anfossi, 36.

Primo seniores: Ornella Santagostino, 35.

Peirano Bevande Albenga Golf Tour by Forteto della Luja.

I cat: 1) Alberto Prina (Golf Club Varese), 8; 2) Emilio Cremona ( Golf Club Castelconturbia), 36.

II categoria: 1) Cloe Angelica Pochettino (Golf Club Torino), 39; 2) Roberto Pizzo (Golf club Be golf), 37.

Terza cat: 1) Silvia Preti (GC Torino), 39; 2) Sergio Mottola, 39.

Primo lordo: Augusto Passadore, 32.

Prima ladies: Adriana Dallabassa (G C Castelconturbia), 38.

Primo seniores: Massimo Montagna (G C Salice Terme), 38.

Gigolf golf tour quinta prova. Prima categoria: 1) Amedeo Incocciati, 40; 2) Fabio Capello, 39.

II cat: 1) Bettina Murzi, 37; 2) Rocco Brandini (G C Orsini), 37.

III cat: 1) Luca Lampitelli (G C Mia), 41; 2) Niccolò Saggio, 39.

Primo lordo: Edoardo Tamburelli (Golf Club Torino), 36.

Prima ladies: Cristina Costa, 35.

Primo seniores: Vittorio Sanvito (Golf Club Carimate), 39.

PAOLO ALMANZI