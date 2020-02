Stasera Tommy Vee al Jux Tap a Sarzana

Stasera Tommy Vee al Jux Tap, l’ex Grande Fratello oggi è un Top Dj

Il top dj Tommy Vee al Jux Tap. Il weekend da copertina del Disco Club di Sarzana (Sp) sempre più punto di riferimento del divertimento, dell’intrattenimento e della musica con la sua proposta per tutte le età si chiude domenica 16 febbraio con l’ex Grande Fratello ed oggi tra i dj più richiesti dai club di tutta Italia. Dj e produttore di successo, per Tommy Vee è, in verità, un ritorno al Jux Tap. Ma la prima volta nel contesto dell’innovativo concept Be Chic.

Ad accompagnarlo ci sono i dj resident Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O. Al Jux Tap è un altro fine settimana superlativo (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Jux Tap – Disco Club Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)