START and GO: la serata dei progetti a teatro anche a Genova in conclusione del percorso formativo che unisce teatro e impresa.

START and GO: la serata dei progetti a teatro anche a Genova- In attesa dei futuri successi sabato 18 giugno alle 20,30 al Teatro TIQU di piazzetta Cambiaso, è in programma la serata di presentazione dei lavori del progetto Start and Go a conclusione del percorso formativo che unisce teatro e impresa.

Start and Go è nato da una idea del direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi, voluto dal Comune di Genova e realizzato con Hangar Piemonte a sostegno della creatività giovanile, per trasformare idee innovative in imprese impegnate nell’ambito dello spettacolo dal vivo: teatro, danza, performance multidisciplinari.

L’obiettivo è rafforzare il panorama teatrale ligure oltre a integrare nuovi soggetti nel circuito genovese.ì

Sul palco del TIQU gli otto selezionati nella call di agosto 2021: Marta Abate di Genova, Giulia Cammarota di Torino, Camilla Cicciotti di Genova, Alessandro Paschitto di Napoli, Emanuele Rosa di Genova, Giulia Sangiorgio di Bari, Michele Spanò di Genova e Claudio Zappalà di Catania, racconteranno la loro crescita all’interno di Start and Go in modalità Tedx.

Nel corso dei diversi incontri i giovani selezionati sono stati affiancati dagli esperti di Hangar Piemonte, del Comune di Genova e del Teatro Pubblico Ligure in un percorso di formazione manageriale per sviluppare le capacità necessarie a gestire e promuovere nuovi soggetti culturali in forma di impresa e per avvicinarli ai principi e agli strumenti di fundraising, farli riflettere sui valori e l’identità di un progetto, sugli stakeholder, gli elementi della progettazione e budgeting.

Con la restituzione artistica e gestionale, sotto la guida di Sergio Maifredi, alla presenza di esperti e autorità, si conclude il percorso formativo delle otto formazioni artistiche selezionate e inizia il lavoro sul campo: non solo immaginare lo spettacolo teatrale ma saper scrivere un progetto e la capacità di capirne i costi e le relative autorizzazioni che ne derivano.

L’ingresso alla serata è gratuito Info: www.genovacreativa.it