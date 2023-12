L’ex presidente del consiglio Regionale della Liguria e attuale esponente di CasaPound Gianni Plinio, a seguito della richiesta dell’ANPI di far cancellare la targa che indica il Sacrario dei Caduti RSI nel cimitero di Staglieno, stamane si è rivolto al sindaco di Genova Marco Bucci.

“E’una denominazione che va mantenuta – ha dichiarato Plinio – ce ne sono anche altre e nessuna civica amministrazione italiana, neanche di sinistra, ha mai avuto nulla da eccepire al riguardo.

Cedere all’ennesimo ricatto strumentale dell’Anpi (e mi rivolgo anche ai consiglieri della maggioranza di centrodestra) sarebbe troppo oltreche’ un insulto gratuito a chi è caduto sul fronte dei vinti.

Se malauguratamente così non fosse, promuoverò una petizione per fare cancellare a Genova Quinto via Palmiro Togliatti, leader del PCci che fu complice delle feroci purghe staliniane e degli orrori delle foibe, oltre a essere sospettato come persecutore dei nostri Alpini prigionieri di guerra in Russia.

Continuare a calarsi le braghe dinnanzi alle pretestuose provocazioni dei residuali nostalgici della guerra civile non è soltanto immorale, ma anche offensivo soprattutto per l’elettorato di centrodestra”.