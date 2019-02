Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno concluso un’operazione in Finlandia, in collaborazione con i colleghi locali, riuscendo ad arrestare i componenti di una banda di georgiani specializzata nei maxi furti in casa.

Gli stranieri, infatti, avevano colpito diverse volte anche nel capoluogo ligure.

In particolare, nel mirino dei malviventi erano finiti appartamenti nei quartieri residenziali in città, in prevalenza di proprietà di imprenditori e liberi professionisti.

Il ‘modus operandi’ era sempre lo stesso. Ossia l’utilizzo della cosiddetta “chiave bulgara” per forzare le porte blindate e la successiva fuga in taxi.

In Finlandia sono così finiti in carcere quattro giovani georgiani.