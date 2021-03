Spostamenti durante il periodo pasquale, ecco l’ordinanza della Regione Liguria

In merito alla nuova ordinanza regionale firmata questa mattina per la Liguria che applica misure più restrittive in merito agli spostamenti durante il periodo pasquale che prevede come da mercoledì 31 marzo fino a mercoledì 7 aprile, sarà vietato recarsi nelle seconde case e sulle barche, sia per chi viene da fuori, sia per chi è residente, anche se la seconda casa o la barca si trovano nella stessa regione, la stessa entrerà in vigore dalla mezzanotte di questa sera.

In allegato l’ordinanza regionale (in formato Pdf) da scaricare QUI