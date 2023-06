Sport Favale 07 tra Rally della Lanterna e Trento – Bondone

Sfida a Santo Stefano d’Aveto tra le Peugeot 208 di Demartini e Capurro

Archiviata con soddisfazione la partecipazione al 4° slalom Busalla – Crocefieschi, dove è giunta seconda tra le Scuderie, la Sport Favale 07 è ora attesa da due importanti appuntamenti agonistici: il 39° “Rally della Lanterna” e la 72^ edizione della cronoscalata “Trento – Bondone”.

Rally della Lanterna – Sono quattro le vetture che, sabato e domenica, difenderanno i colori del sodalizio di Favale di Malvaro nel rally genovese. Riflettori puntati sulla classe R2B dove, al volante delle Peugeot 208, si sfideranno il sempre veloce Federico Demartini, in gara con la fidanzata, la giovane locale Silvia Marrè, e l’arcigno Matteo Capurro che, dopo aver corso per parecchie stagioni con la Clio Williams gruppo A, vettura con cui l’anno scorso ha conquistato il successo di classe A7 a Santo Stefano d’Aveto, ha deciso di alzare l’asticella optando per un mezzo superiore: anche per lui un locale alle note, Tiziano Cella. In classe N3 cercheranno di mostrare bene i muscoli Alex Gasparini e Tommaso Orsi (Renault Clio RS) e altrettanto proveranno a fare, nella A0, Luciano Moscardini e Luigi Bariani, con la piccola ma performante Fiat Seicento Sporting.

Trento – Bondone – Contestualmente al rally genovese, andrà in scena, con ben 250 iscritti, anche la cronoscalata top del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). Per la Sport Favale 07 sarà al via Gianluca Ticci che, al volante della sua Fiat X1/9 2000 16v di Gruppo E2SH, cercherà di conquistare, sui 17,3 chilometri del percorso trentino, un piazzamento di raggruppamento che confermi le ottime prestazioni messe a segno nei suoi primi tre impegni stagionali nella serie “tricolore”.

Busalla – Crocefieschi – Nello slalom genovese, ottimi risultati conquistati dai portacolori della Sport Favale 07: Giuliano Bozzo, al debutto sulla Fiat X1/9 E2Sh 1150, ha chiuso al terzo posto assoluto, Sara Belmessieri (A112) si è imposta nella classifica Under 23 e Micael Capanna (Peugeot 208) ha fatto suo il Gruppo RSP. Successi di classe, oltre che per Capanna, anche per Fabio Belmessieri (Peugeot 106), Roberto Bellani (Fiat Seicento Sporting), Claudio Majnero (Fiat Cinquecento) e Gianfranco Vigo (Renault 5 GT turbo).

Tutte le info sul portale della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.