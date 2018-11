Sport e Tecnologia insieme a Orientamenti 2018

Proseguono le attività dell’innovativo format “Per lavorare scelgo lo Sport” a cura del Coni Liguria sotto l’egida di Regione Liguria.

In mattinata, sotto il tendone delle feste, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto Coni “Scuole aperte allo sport”, che ha visto vincitrice l’IC Marassi, rappresentato a Orientamenti dalla classe terza della professoressa Roberta Fontana con il ritiro di una targa, di un cellulare e una webcam messi a disposizione da Samsung.

Nel padiglione Sport, nell’ambito degli incontri con gli studenti, grande interesse ha riscontrato l’intervento di Matteo Campodonico in riferimento alle start up del mondo sportivo. Oggi Wyscout ha la sede a Chiavari, con 400 persone assunte e una rete vendita estesa in quaranta paesi al mondo. In serie A tutte le società utilizzano questo servizio insieme a club come Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester United. Al Mondiale di Russia la maggior parte delle federazioni ha sfruttato le capacità di questo prodotto. Attenzione anche al ruolo del laureato in Scienze Motorie in ambito sportivo, trattato nei vari ambiti da Marco Bove, Luca Puce, Carola Falconi, Sonia Manfucci, Caterina Bargi, Michele Tobia e Vittoria Ferrando. Eugenio De Gregorio ha condotto laboratori di mental training, Alessandra Zuppa e Filippo Tassara si sono soffermati sulla riqualificazione e gestione delle piscine di Albaro. La figura della guida paesaggistica è stata tratteggiata da Daniela Segale, presidente Parco Antola. I mestieri della montagna sono stati illustrati da Pietro Blengini (direttore Artesina spa), Sergio Ferrando (responsabile eventi Artesina spa) e dalla guida alpina Lorenzo Cavanna. Nel corso della giornata, ci sono stati approfondimenti relativi ai mestieri del rugby, della vela, degli sport invernali, dell’automobile, degli sport equestri e del ciclismo.

Ecco l’orario degli appuntamenti di domani in sala A: “sport, tecnologia e ricerca” (Unige – ore 10-12), “il team manager nel Basket” (Alberto Bennati – ore 12-13), “la progettazione di impianti sportivi di base” (Maurizio Maggiali – ore 14-15), “La revisione contabile in una società di calcio professionistica” (Unione Giovani Dottori Commercialistici e Ordine Dottori Commercialisti– ore 15-16), “neve e rocce: i mestieri della montagna (Centro Italiano Femminile– ore 16-18). Ecco l’orario degli appuntamenti in sala B: “organizzazione di un grande evento” (Ludovica Mantovani – ore 10-11), “maestri di ballo, parrucchieri, truccatori e sarti al ritmo della musica”(Antonella Sbragi – ore 11-12), “il giornalista sportivo” (Marco Fantasia – ore 12-13), “le professioni del motociclismo ligure” (Massimo Cominetti – ore 14-15), “il lavoro di team alla base di un successo mondiale” (Mara Navarria – ore 15-16), “il medico sportivo” (Luca Ferraris – ore 16-17) e “le figure professionali del Tennis” (Michelangelo Dell’Edera – ore 17-18).