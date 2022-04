Spezia-Venezia 1-0, Thiago Motta: Ambiente coeso tra squadre e città

Le parole di mister Thiago Motta dopo l’importantissima vittoria contro il Venezia arrivata in pieno recupero grazie al gol di Gyasi.

“L’immagine della squadra che festeggia sotto la curva insieme ai tifosi è ciò che ci rappresenta. Noi, i tifosi e la città siamo una cosa sola, e abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare grandi cose: oggi è stata un’emozione unica.

Questo pomeriggio si sono affrontate due squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo, non è stata una partita facile, il Venezia si posiziona molto bene in campo e ha dimostrato più volte il suo valore. La vittoria è stata merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, sia chi ha giocato e sia chi è rimasto in panchina.

Oggi ho visto una squadra che sa cosa vuole, ho visto ragazzi che sanno gestire le emozioni per mettersi a disposizione del collettivo. È una gioia ottenere una vittoria importante come questa, dobbiamo continuare su questa strada.

Non credo che sia il momento di parlare dei singoli, perché ognuno di loro sta dando il meglio per la squadra, ma confermo che Gyasi è un giocatore fondamentale per noi, si è meritato questo gol, non solo per il lavoro che ha fatto oggi in campo, ma grazie al lavoro che fa ogni giorno.

I ragazzi sanno che sia da titolari che da subentrati sono loro a giocare la partita, sono loro i protagonisti, sanno che in campo possono fare la differenza. Sono contento del gruppo, stiamo lavorando bene, oggi i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione. Adesso godiamoci la vittoria e da lunedì subito testa alla prossima.”