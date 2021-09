Spezia-Udinese, Thiago Motta: pronti a tornare al Picco

Thiago Motta ha parlato ai microfoni della stampa, pronto ad affrontare la sua prima partita allo stadio Alberto Picco domani contro l’Udinese.

Queste le sue dichiarazioni sulla sfida passata e sul suo team: “Non possiamo dimenticare l’amarezza della scorsa partita, ma dobbiamo tenerlo bene a mente per non ripetere gli errori commessi.

Tanti giocatori sono arrivati all’ultimo momento ma questo non può essere una scusa, anche altre squadre sono nella nostra stessa situazione. Penso che abbiamo le carte in regola per affrontare questa prima partita in casa e fare una buona prestazione.

Il modulo? Penso che non sia la cosa più importante per quella che è la mia idea di calcio, partita dopo partita ci adatteremo e cambieremo per dare sempre il nostro meglio.

Sono soddisfatto di tutti i miei ragazzi, non so quali obiettivi riusciremo a raggiungere, ma sono sicuro che abbiamo un enorme margine di miglioramento e la squadra è motivata. Per quanto riguarda la lista dei convocati, se un giocatore si trova lì è perché lo ritengo pronto per affrontare la partita.

L’Udinese è un’ottima squadra con un allenatore molto esperto. Sicuramente il pubblico sarà un sostegno enorme ma in campo dipenderà tutto da noi. Sapere di avere i tifosi a nostro fianco dall’inizio della partita ci dà una carica in più, e speriamo di gioire tutti insieme a fine partita.”