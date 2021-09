Spezia-Udinese, biglietti omaggio per gli abbonati 2019-20

Lo Spezia Calcio comunica che per celebrare il completamento della nuova “Curva Piscina” e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie a disputare tutte le gare interne della stagione 2021-2022 sul terreno del “Picco”, il Club ha deciso di mettere a disposizione dei 3138 abbonati alla stagione di Serie B 2019-2020, conclusasi con cinque partite a porte chiuse, un tagliando omaggio per l’incontro Spezia-Udinese in programma domenica 12 settembre, da ritirare presso la nuova biglietteria dello stadio Alberto Picco (viale Fieschi – settore Distinti) nei giorni di mercoledì 8 settembre (16-20), giovedì 9 settembre (09-13 e 16-20) e venerdì 10 settembre (09-13).

Il tagliando omaggio, già preparato e stampato dalla biglietteria dello Spezia Calcio, potrà essere ritirato esclusivamente nelle suddette finestre temporali, mostrando il documento di identità o presentando una delega, comprensiva di documento di identità dell’intestatario (non sarà possibile cedere il proprio tagliando omaggio e non sarà possibile garantire il rispetto del settore o del posto a sedere acquistato in abbonamento in occasione della Serie BKT 2019-2020, a causa delle normative anti Covid-19).

La vendita libera dei biglietti residui per la gara contro l’Udinese, partirà alle 16:00 di mercoledì 8 settembre in modalità online sul sito vivaticket oltre che in tutte le rivendite autorizzate (esclusa la biglietteria dello stadio “Alberto Picco”), e chiuderà alle 19:00 di sabato 11 settembre .

Di seguito le tariffe dei tagliandi per l’incontro Spezia-Udinese:

– Curva Ferrovia: 15 €;

– Curva Piscina: 15 €;

– Distinti: 40 €;

– Tribuna Laterale: 50 €

– Tribuna Centrale: 75 €

– Settore Ospiti: 20 €

Donne, Under 14, Under 8 e Over 65 avranno diritto alle seguenti scontistiche nel settore Distinti e nelle Curve (settore ospiti escluso):

– Donne – Curve 8 €; Distinti 20 €;

– da 8 a 14 anni – Curve 8 €; Distinti 20 €;

– Over 65 – Curve 11 €; Distinti 30 €;

– Under 8 anni – Curve 1 €; Distinti 1 €.

INDICAZIONI PER IL PUBBLICO

Gli spettatori dovranno osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione finalizzate al contenimento dell’emergenza Covid-19, come previsto anche dal regolamento d’uso dell’Alberto Picco. In particolare, si ricorda che:

• L’accesso è consentito solo ai possessori di green pass o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara; chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato;

• Il green pass (o certificato del tampone) deve possedere un qr code: non saranno considerati validi tutti i certificati cartacei che non ne siano dotati;

• Gli steward al pre-filtraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del green pass attraverso l’app “Verifica C19”.;

• Il tifoso dovrà mostrare, oltre al green pass sopracitato, il titolo d’accesso ed un documento d’identità;

• Il tifoso dovrà indossare sempre la mascherina di protezione a copertura di naso e bocca, anche durante la gara;

• Al momento dell’acquisto il tifoso dovrà accettare le condizioni d’acquisto; nelle condizioni è compresa quella di essere in possesso della documentazione utile per accedere allo stadio.;

• Arrivare allo stadio con congruo anticipo così da facilitare l’accesso allo stadio: i cancelli dell’Alberto Picco apriranno due ore prima del fischio d’inizio;

• Rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e l’altra;

• Evitare gli assembramenti;

• Non introdurre striscioni e bandiere se non preventivamente autorizzate dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza);

• Seguire le indicazioni degli steward e la segnaletica per arrivare al posto assegnato: andrà occupato esclusivamente quello indicato nel proprio biglietto;

• Uscire dall’impianto dopo le indicazioni degli steward, favorendo un deflusso rapido e regolare.

MODALITÀ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

È possibile ottenere il green pass nelle seguenti modalità:

• Scaricandolo dal sito www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la propria tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

• Scaricandolo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

• Rivolgendosi al proprio medico curante o nelle farmacie preposte che provvederanno a stamparlo.

Clicca qui per maggiori inform