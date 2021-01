Spezia-Udinese 0-1, sconfitta di rigore firmata De Paul

Sconfitta di rigore per lo Spezia al Picco in quello che era un test importante in chiave salvezza per le Aquile.

Match sbloccato al 52′ con un rigore di De Paul (fallo in area di Chabot su Deulofeu). L’argentino viene poi espulso al 75′ per doppia ammonizione. Al 60′ esordio di Llorente. Nel primo tempo palo centrato da Deulofeu al 40′, al 44′ gol annullato ad Arslan per fuorigioco.

Un ko che fa male si liguri impelagati nella palude della lotta salvezza.

SPEZIA-UDINESE 0-1

52′ rig. De Paul

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (70′ Ricci), Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega (46′ Acampora), Agoumé (70′ Estevez), Maggiore; Gyasi, Galabinov (62′ Saponara), Farias (62′ Agudelo). All. Italiano

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (59′ Mandragora), Walace, Zeegelaar; Pereyra; Deulofeu (60′ Llorente). All. Gotti

Ammoniti: Bonifazi (U), Becao (U), Pobega (S), Vignali (S), Bastoni (S), Acampora (S)

Espulso: De Paul (U) per doppia ammonizione