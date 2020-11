Spezia, Stadio Picco: finiti i lavori di adeguamento

Lo Spezia Calcio comunica che i lavori di adeguamento dello stadio “Alberto Picco” stanno volgendo al termine secondo i tempi prestabiliti, permettendo così lo svolgimento del sopralluogo per la verifica dei criteri infrastrutturali, in programma per la giornata di lunedì 30 novembre.

In caso di esito positivo, lo Spezia Calcio potrà tornare a giocare le gare casalinghe presso il proprio impianto a partire dalla sfida con il Bologna, in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20:45.

Intanto si lavoro senza sosta a Follo, nel mirino il prossimo impegno di Coppa Italia, mercoledì in casa del Bologna.

La squadra di mister Italiano ha svolto riscaldamento, lavoro tecnico – tattico e partitella finale. Al termine della seduta, consueti test anti Covid – 19.

Continuano a lavorare a parte Barolomei e Salva Ferrer. Tabelle dedicate per Galabinov, Verde e Zoet. Fisioterapia invece per Leo Sena. Domani mattina la rifinitura a Follo e a seguire la partenza per Bologna.