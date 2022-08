Spezia, solo pari in Serie A nelle sfide contro l’Empoli

Spezia ed Empoli si sono affrontate due volte in Serie A, pareggiando entrambi i match dello scorso campionato: 1-1 al Picco il 19 dicembre 2021 e 0-0 al Castellani lo scorso 9 aprile.

Tra Serie A e Serie B, Spezia ed Empoli si sono incrociate 14 volte, per un bilancio di quattro vittorie per parte; completano il quadro sei pareggi: cinque di questi sono arrivati nelle ultime sei sfide, considerando entrambe le competizioni (fa eccezione nel parziale il successo dello Spezia, per 1-0, nel giugno 2020).

Tra Serie A e Serie B, l’Empoli ha vinto soltanto una delle sette trasferte contro lo Spezia (2N, 4P): quella del 23 novembre 2013, nel torneo cadetto, per 3-1, con reti di Tavano, Maccarone e Verdi.