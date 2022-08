Spezia, scoppia il caso Maggiore: senza fascia non scende in campo

A margine della vittoria dello Spezia contro il Como in Coppa Italia è scoppiato un vero e proprio caso riguardante Giulio Maggiore.

Il centrocampista, uno degli artefici della doppia salvezza degli spezzini, si è rifiutato di scendere in campo in Coppa Italia contro il Como perché ferito nell’orgoglio per essere stato privato della fascia di capitano (a vantaggio di Gyasi). “Oggi non sono capitano? E allora non gioco!”. Le parole – più o meno queste riferiscono dallo Spezia – che Maggiore avrebbe rivolto al tecnico Gotti.

Il club ligure multerà il calciatore e a questo punto la cessione appare sempre più probabile. Dopo aver rifiutato il rinnovo, il suo nome è stato associato a diversi club di Serie A: Torino, Sassuolo, Bologna e Fiorentina