Genoa-Benevento, Blessin: Vogliamo passare il turno in Coppa

Le parole di Alexander Blessin, il quale si è affidato ai canali ufficiali del Genoa per presentare il confronto con il Benevento, valevole per la Coppa Italia 2022/2023.

Esordio ufficiale del Grifone in quel del Ferraris, per una partita in potenza equilibrata e utile a comprendere la qualità dell’organico dei liguri.

“La gara di oggi sarà l’inizio della nuova stagione e non vediamo l’ora di iniziare. Sono sempre partite molto difficili, ma vogliamo passare il turno. Il Benevento è un club molto forte, che dirà la sua anche in campionato: misurarci con loro ci servirà anche a capire a che punto siamo. Dobbiamo crescere step by step”.