Mercato Entella, colpo Zamparo dalla Reggiana

Colpo Entella in attacco dove i liguri piazzano il colpo Zamparo dalla Reggiana.

E’ la seconda volta che l’Arciere se ne va da Reggio. Già tre anni fa lasciò la casacca granata per firmare col Parma e poi andò al Rimini in prestito. Ai dirigenti dell’allora Reggio Audace non lasciò il tempo di spiegare che probabilmente, nel giro di un paio di settimane, il club sarebbe stato ripescato in Serie C: come poi effettivamente avvenne.

Stavolta, nonostante la proposta di rinnovo, Luca Zamparo ha scelto la destinazione a lui più conveniente dal punto di vista economico. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Dispiace per qualche tifoso che avrebbe voluto Zamparo ancora in maglia granata, ma la situazione non può e non deve sorprendere.

L’attaccante lascia dopo 111 presenze e 50 gol in granata (24 nei dilettanti e 26 tra i professionisti) e l’impressione che nonostante le 18 reti segnate nell’ultimo campionato (13 su azione, 5 su rigore) Zamparo non sia un attaccante in grado di fare la differenza con continuità quando si alza il livello (fisico e tecnico) e soprattutto quando la ‘palla scotta’.

In Serie B è stato disastroso, realizzando appena 1 gol in 28 presenze e anche nella miglior annata della propria carriera (quella appena conclusa) ci restano purtroppo negli occhi forse più le caterve di occasioni mancate (clamorose quelle di Cesena e Viterbo, ma la lista sarebbe lunga…) rispetto a quelle andate a buon fine.