Spezia-Sassuolo, Semplici: dobbiamo proseguire nostro percorso

Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha tenuto la consueta conferenza stampa settimanale.

“Battere una squadra come l’Inter porta in dote fiducia, consapevolezza, forza ed entusiasmo, ma sappiamo che è fondamentale proseguire nel nostro percorso, con grande umiltà e senza perdere di vista il nostro obiettivo.

Ringrazio ancora una volta il nostro pubblico, che ci ha sostenuto e sofferto insieme a noi, e il cui apporto è più che mai determinante per poter raggiungere il nostro obiettivo finale.

Venerdì ci attenderà una tra le squadre più in salute del campionato, che dopo un girone d’andata con qualche difficoltà, ha ritrovato ora tutti i suoi migliori interpreti e noi dovremo preparare la gara al meglio, perchè sarà una sfida molto complicata.

Ho la fortuna di allenare un gruppo di calciatori unito, tecnicamente dotato di grandi qualità e con tanta determinazione e spirito di sacrificio, ora cerchiamo di portare quella spregiudicatezza e quel coraggio nel giocare la palla che voglio veder fare alla mia squadra; cercheremo di dare sempre maggior equilibrio alla nostra manovra, sia in chiave offensiva che difensiva.

Shomurodov-Nzola insieme? L’obiettivo deve essere quello di mettere in condizione questa coppia di attaccanti per poter agire al meglio, ma soprattutto di mandare in gol sempre più calciatori.

Sto cercando di rendere partecipi più calciatori possibili, ho a disposizione una rosa di valore che devo cercare di utilizzare nel miglior modo, e anche chi ha giocato meno fino a oggi troverà il suo spazio al momento giusto, perchè ho grande fiducia in tutti i miei calciatori.

Sto parlando tanto con i ragazzi, anche singolarmente, e quando vedo che chi scende in campo a partita in corso riesce subito a essere determinante e a entrare nel vivo del gioco, la cosa non può che farmi piacere; i ragazzi stanno assimilando molto bene quanto gli viene chiesto e con i cinque cambi, tutti devono essere sempre pronti e concentrati, perchè anche solo se con pochi minuti a disposizione, possono cambiare la storia di una partita.

Dobbiamo prendere quanto di buono fatto nella partita contro l’Inter e riproporlo, ma guai a essere superficiali perchè affronteremo una squadra reduce da tre vittorie consecutive e il nostro percorso verso l’obiettivo finale è ancora lungo; non temo il pericolo di un calo di tensione, perchè vedo come questo gruppo si allena ogni giorno e vedo negli occhi dei miei ragazzi la voglia e la fame necessaria per raggiungere quanto ci siamo prefissati, lottando partita dopo partita.

Noi dovremo continuare a scendere in campo con l’idea di poter portare a casa i tre punti a prescindere dall’avversario, perchè solo dando continuità ai risultati potremo dare ancor più valore a quanto fatto fino a oggi”.