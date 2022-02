Spezia-Roma, giallorossi imbattuti al Picco in serie A

La Roma è imbattuta in tre precedenti di Serie A contro lo Spezia: due vittorie all’Olimpico e un pareggio al Picco. In queste tre sfide le due formazioni hanno realizzato 13 gol in totale (4.3 di media a match).

La Roma ha perso solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A contro squadre liguri (4V, 5N), lo scorso maggio contro la Sampdoria.

IN CASA DELLO SPEZIA

L’unico precedente tra Spezia e Roma in casa dei liguri nel massimo campionato – lo scorso maggio – è terminato 2-2, con le reti di Verde e Pobega per i padroni di casa (due assist di Nzola) e di El Shaarawy e Mkhitaryan per gli ospiti.