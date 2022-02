Spezia-Roma 0-1, Provedel: tanta delusione per gol nel finale

Le parole di Ivan Provedel dopo la partita dello Spezia contro la Roma che si è conclusa 0-1 sul terreno del Picco.

“C’è tanta delusione, prendere gol all’ultimo secondo non può che lasciarci con l’amaro in bocca. Sicuramente la Roma ha avuto tante occasioni, ma noi abbiamo sempre difeso bene e meritavamo il pareggio, sarebbe stato un punto prezioso per noi.

La mia prestazione? Ho fatto il mio dovere. La parata del primo tempo sul tiro di Pellegrini è stata la più complicata e la meno sperata, era molto difficile da prendere e il palo mi ha aiutato. In generale sono soddisfatto della prestazione della squadra, dispiace per il risultato, ci rimetteremo subito al lavoro concentrandoci sulle cose in cui dobbiamo migliorare.

Non voglio paragonare quest’anno con quello scorso, la squadra è diversa e anche il campionato, però lo spirito dev’essere questo: tutti stanno dando il massimo cercando di migliorarsi ogni giorno e dobbiamo continuare così.

Per quanto Kovalenko gli siamo tutti vicini, siamo una grande famiglia. Non voglio esprimermi sul conflitto, credo che sia giusto che ne parli chi è esperto, spero solo che questa situazione si risolva nel minor tempo possibile.”