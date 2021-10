Spezia, Reca positivo al coronavirus

Arkadiusz Reca è risultato positivo al Covid. A rendere ufficiale la positività dell’esterno è stato lo stesso Spezia attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui suoi canali.

“Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo”.

Una tegola che non ci voleva alla vigilia di una sfida così delicata come quella del Picco contro la Salernitana di campionato.