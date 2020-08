Spezia, quattro le convocazioni in Nazionale

Poker di convocazioni in casa aquilotta, con ben quattro protagonisti della gloriosa cavalcata verso la Serie A, chiamati ad indossare la maglia delle rispettive selezioni Under 21, a partire dal talento spezzino Giulio Maggiore, chiamato ancora una volta dal CT Paolo Nicolato a difendere i colori azzurri in occasione dell’amichevole con la Slovenia in programma a Lignano Sabbiadoro il 3 settembre e del match valido per le qualificazioni europee contro la Svezia, previsto per l’8 settembre a Kalmar. Maggiore raggiungerà il ritiro azzurro il 30 agosto e tornerà a disposizione di mister Italiano all’indomani dell’incontro con la selezione svedese.

Gioia anche per Martin Erlic, pilastro della difesa spezzina, che il 31 agosto raggiungerà il ritiro dell’Under 21 croata per preparare le sfide a Grecia e Repubblica Ceca valide per le qualificazioni agli Europei di categoria, in programma rispettivamente il 3 settembre a Varazdin e il 7 settembre a Ceske Budejovice.

Ennesima chiamata in Under 21 anche per il capitano della selezione lituana, Titas Krapikas, che il 31 raggiungerà il ritiro gialloverde agli ordini del CT Vencevicius, che si concluderà con la sfida alla Scozia, valida per le qualificazioni europee.

Infine, chiamata anche per uno dei pilastri della formazione Under 21 islandese, ovvero Sveinn Aron Gudjohnsen, che il 31 agosto raggiungerà il ritiro nordico per preparare al meglio l’importante match di qualificazione agli Europei Under 21 contro la Svezia, in programma il 4 settembre.