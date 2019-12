Spezia, preparazione in vista del derby con l’Entella

Complice il rinvio della sfida alla Cremonese a causa del maltempo che nella giornata di ieri ha imperversato sulla provincia spezzina, le Aquile di mister Italiano sono tornate a lavorare in vista della sfida alla Virtus Entella, 18° turno di campionato, in programma alle ore 21:00 di giovedì 26 dicembre sul terreno del “Comunale” di Chiavari.

Di scena sul manto sintetico di via Melara, questa mattina, dopo un riscaldamento tecnico iniziale seguito dai consueti intensi torelli, Terzi e compagni sono stati impegnati in una lunga seduta di allenamento, tra giochi di posizione e partitelle a tema, concludendo con una classica partitella su campo ridotto. Regolarmente in gruppo Luca Mora e Matteo Ricci, il quale ha terminato la seduta leggermente in anticipo come da programma; differenziato per Acampora, mentre Galabinov ha proseguito nella propria tabella di recupero. Nel frattempo, gli esami ai quali sono stati sottoposti Bidaoui e Bastoni, hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della gamba destra per il numero 26 aquilotto ed una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra per il laterale spezzino, con i due calciatori che hanno già intrapreso il percorso riabilitativo del caso.

Per domani in programma una seduta a mattutina sul terreno del “Comunale” di Follo, con inizio previsto per le 10:30.