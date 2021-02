Spezia-Parma, Verde: Gruppo unito e affiatato

Entrato in campo nel primo tempo al posto dell’infortunato Saponara, Daniele Verde ha saputo anche quest’oggi dare il proprio prezioso contributo, offrendo grandi giocate di qualità per tutto l’incontro: “Sono entrato in campo quasi a freddo, sotto di due gol, in una situazione per niente facile. La cosa più importante è che ho aiutato la squadra a strappare un punto importantissimo, contro una diretta concorrente alla salvezza.

Oggi era importante non perdere e così è stato: la squadra nonostante lo svantaggio ha reagito a testa bassa, dimostrando quanto fosse intenzionata a fare punti. Il gruppo è unito, nessuno si sente superiore all’altro e tutti corrono per lo stesso obiettivo: è così che partite come queste si rimontano e si riescono a pareggiare.

Adesso ci prepriamo ad un match importante, sarà un’emozione affrontare campioni di questo livello, sappiamo però che si tratta di una partita che conta per la nostra classifica, quindi proveremo anche a Torino a fare punti, anche perché contro le grandi squadre abbiamo sempre fatto bene”.