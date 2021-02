Spezia-Parma, Gyasi: Punto conquistato fondamentale

Schierato ancora una volta dal primo minuto, Emmanuel Gyasi ha saputo lasciare il segno sulla partita siglando la sua prima doppietta in Serie A, arrivando pertanto a 4 reti in campionato: “Sono contentissimo perché la squadra è riuscita a strappare un punto nonostante la gara si fosse messa male. Abbiamo messo un mattoncino davvero importante, perché ci permette di mantenere proprio il Parma a distanza.

Il primo tempo non è andato bene, non siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento, ritrovandoci dopo poco sotto di due gol; nella ripresa invece ci siamo comportati da Spezia, aumentando il ritmo del gioco e trovando la conclusione con facilità. Siamo riusciti a pareggiarla, andando anche vicini a strappare i 3 punti.

La doppietta? Cerco sempre di dare il mio contributo, chiaro che un attaccante deve anche segnare ed oggi sono molto contento di aver gonfiato la rete in ben due occasioni, mettendo a segno la mia prima doppietta in Serie A.

Martedì avremo di fronte una grande squadra, penso che per ogni ragazzo che giochi a calcio è un sogno quello di affrontare campioni come questi: sarà una gara che si preparerà da sola, in ogni caso per noi sarà un buon test per continuare a migliorare”.