Spezia-Parma, Pessina: Abbiamo dato tutto

E’ Matteo Pessina a presentarsi in sala stampa al termine di Spezia – Parma.

“Il risultato di questa sera non ritengo sia veritiero per quello che si è visto in campo; loro sono stati bravi e cinici a sfruttare le uniche occasioni avute, a noi non è riuscito di trovare il gol nonostante le tante occasioni create. A volte le cose sembrano scritte, noi che sbagliamo il rigore del pari, il Foggia che pareggia alla fine. Abbiamo lottato su ogni pallone, ce l’abbiamo messa tutta, c’è molto rammarico perchè sono venuti a festeggiare nel nostro stadio.

La stagione? Non mi aspettavo sicuramente di vivere un anno così; avevo iniziato con l’Atalanta, ho trovato un po’ di difficoltà iniziale, ma poi ho trovato la strada giusta. E’ difficile giudicarsi, sono contento come la Società mi ha accolto, mi sono sentito in famiglia. Una volta raggiunto l’obiettivo della salvezza, abbiamo continuato a dare il massimo, ma il calendario non è stato dalla nostra parte ed è stato difficile fare punti.

Futuro? Dovrò tornare all’Atalanta per fare il ritiro ma non posso sapere cosa mi riserverà il futuro”