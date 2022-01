Spezia, numeri e statistiche della sfida contro il Verona

Statistiche della sfida tra Verona e Spezia in programma nella giornata dell’Epifania.

Il Verona ha vinto due delle tre gare di Serie A contro lo Spezia (1N) e ha tenuto la porta inviolata in entrambi i successi. In Serie B i precedenti tra Spezia e Verona sono 30 e il bilancio è di 15 vittorie per i veneti, nove per i liguri e sei pareggi. Lo Spezia è una delle cinque squadre contro cui il Verona è imbattuto in Serie A e, tra queste, solo contro Catania (sei) e Venezia (cinque) i veneti contanto più precedenti rispetto ai liguri (tre).

PRECEDENTI IN CASA DELLO SPEZIA Tra Serie A e Serie B lo Spezia ha perso quattro delle cinque gare casalinghe contro il Verona disputate nel nuovo millennio; fa eccezione in questa serie l’1-0 per i liguri del settembre 2006, siglato da Massimiliano Varricchio.