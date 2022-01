Mercato Samp, Adrien Silva rescinde e vola negli Emirati Arabi

Dopo l’addio di De Paoli il mercato della Samp vive di un secondo addio questa volta a parametro zero con una rescissione che ha colto di sorpresa i tifosi.

Si intensificano le voci che danno ormai per imminente il trasferimento di Adrien Silva al Al Wahda club di Abu Dhabi. Il centrocampista sampdoriano rinuncerebbe così agli ultimi stipendi della Samp (impostazione inderogabile anche fiscalmente per il club genovese), e potrebbe così liberarsi con sei mesi d’anticipo dalla scadenza naturale del contratto. Per lui è pronto un biennale da due milioni netti a stagione: un ingaggio fuori dai parametri della Samp e in generale della Serie A