Arbitri A: i direttori di gara delle liguri nel turno dell’Epifania

Resi noti dalla Lega di Serie A i nomi degli arbitri del turno in programma all’Epifania.

La partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Genoa e Sassuolo, in programma giovedì (ore 16:30) e valida per la prima giornata del girone di ritorno, è stata affidata alla direzione arbitrale di Gianluca Manganiello, appartenente alla sezione A.I.A. di Pinerolo. Gli assistenti indicati dalla CAN sono Rodolfo Di Vuolo (sezione di Castellammare di Stabia) e Gaetano Massara (sezione di Reggio Calabria). Quarto ufficiale Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. La direzione della video assistenza è stata assegnata a Paolo Mazzoleni (Arbitri VMO), in collaborazione con Giorgio Peretti (sezione di Verona).

La designazione arbitrale per Sampdoria-Cagliari, gara in programma giovedì 6 gennaio (ore 12.30) allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 20.a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Assistenti: Cecconi di Empoli e Vecchi di Lamezia Terme.

Quarto ufficiale: Santoro di Messina.

VAR: Guida di Torre Annunziata.

AVAR: Baccini di Conegliano.

L’ AIA ha reso noto che sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere la sfida valida per il ventesimo turno di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma giovedì 06 gennaio alle ore 14:30 sul terreno del ‘Picco’.

L’incontro vedrà come assistenti Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo e Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore. Quarto Ufficiale sarà Daniele Minelli di Varese. Al Var, Paolo Valeri di Roma 2. Avar, Filippo Valeriani di Ravenna.