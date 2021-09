Spezia, mister Motta sul ko contro l’Udinese: Guardiamo avanti

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha espresso il proprio disappunto sull’andamento della gara.

“Sono soddisfatto? No, non posso esserlo. Abbiamo avuto l’opportunità di vincere la partita, abbiamo creato situazioni offensive contro una squadra che difende molto bene, ma le occasioni da gol che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate, finendo per pagare una bella giocata che ha regalato loro la vittoria.

Cosa è mancato? Solo fare gol. Alla fine, è quello che conta: abbiamo creato, abbiamo lavorato tantissimo, l’impegno è stato evidente, ma il gol non è arrivato. Il pubblico viene a vedere la sua squadra dare il massimo, ma vuole anche vederla vincere, e purtroppo non ci siamo riusciti. La prossima settimana contro il Venezia dobbiamo fare di più per conquistare la vittoria.

Adesso dobbiamo lavorare insieme e tirare fuori il meglio da ognuno, me compreso. Sappiamo che tipo di campionato stiamo giocando, ogni settimana abbiamo la possibilità di mostrare il nostro impegno e il nostro valore. La prossima partita è fondamentale, ci metteremo subito al lavoro e guarderemo avanti.”