Spezia, Matteo Ricci: Abbiamo entusiasmo ed ambizione

Lo Spezia batte il Pordenone 1-0 dinnanzi al proprio pubblico e vola a 31 punti in classifica. Il matchwinner è Matteo Ricci, che grazie al suo gol ha regalato alle Aquile la seconda vittoria consecutiva. E’ proprio il centrocampista aquilotto a commentare l’ennesima splendida prestazione degli aquilotti: “Il gol è arrivato in un momento per noi ottimo, in cui avevamo alzato il ritmo e stavamo giocando molto bene; ho visto che stavamo attaccando forte, ho voluto mettere piede anche io in area di rigore avversaria per aiutare a chiudere l’azione e sono stato bravo a sfruttare questa respinta corta calciando di prima intenzione col mio piede debole.

Sono contentissimo di aver segnato e avere aiutato la squadra a conquistare una vittoria che è di fondamentale importanza per il nostro cammino.

Volevamo vincere a tutti i costi, nonostante la gara fosse davvero difficile; il Pordenone è la seconda forza del campionato e merita la posizione che occupa.

Ultimamente la squadra non si limita più a fare il compitino, ma tutti remano nella stessa direzione e vogliono dare sempre quel qualcosa in più che ci sta aiutando a portare a casa tanti punti. Abbiamo raggiunto un livello davvero alto di prestazione, dobbiamo cercare di mantenerci il più possibile su questa andatura.

Ora, rispetto a due mesi fa, c’è davvero un altro clima, c’è tanto entusiasmo e abbiamo ritrovato anche tante ambizioni. Siamo sulle ali dell’entusiasmo e non vogliamo fare altro che continuare nel bel filotto di gare senza sconfitta”.