Spezia, lunedì prossimo parte la campagna abbonamenti

Lunedì 15 luglio prenderà il via, con la fase di prelazione per i vecchi abbonati, la campagna abbonamenti delle Aquile in vista della prossima stagione calcistica.

Dopo aver valorizzato la spezzinità, l’attaccamento e la trasmissione della fede “di padre in figlio”, la campagna abbonamenti 2019/2020 punta sul tema della Tradizione e del Ritorno alle origini, veicolando il messaggio di un ideale ponte tra il passato e il futuro del Club e del popolo bianco.

Come prima, più di prima!

La fase di prelazione prenderà il via il 15 luglio e proseguirà fino al 27; dal 1 al 23 agosto spazio alla fase libera (gli abbonamenti potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i locali Biglietteria dell’Intel Training Center ‘B. Ferdeghini’, ingresso via Sarzana. Durante la fase libera sarà attiva anche la modalità online per tariffa intera).