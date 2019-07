Samp, via ufficiale al pre ritiro a Bogliasco

Si parte. Con la presentazione di Eusebio Di Francesco e il ritrovo per la prima cena in comune all’AC Hotel di Genova è iniziata la stagione sportiva 2019/20 della Sampdoria. E domani, martedì, si comincia a fare sul serio sul campo. In mattinata i test medico-atletici, nel tardo pomeriggio il primo allenamento del pre-ritiro a Bogliasco, in programma fino a sabato 13 luglio. Il giorno dopo, domenica, la partenza per Ponte di Legno (Alta Valle Camonica, Brescia).

Riscaldamento. Per ricevere il saluto dei tifosi blucerchiati, la squadra scenderà in campo – intorno alle ore 18.00 – per il riscaldamento sul terreno del “Garrone”, che sarà aperto al pubblico. Dopo questa prima fase, i calciatori proseguiranno il lavoro sul campo 1 del “Mugnaini” che, a causa dei lavori di restyling, non può ancora accogliere i sostenitori doriani.