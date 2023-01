Spezia-Lecce, pugliesi imbattuti da cinque match

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Spezia e Lecce si sono affrontate 16 volte: i pugliesi sono imbattuti in cinque delle ultime sei sfide (2V, 3N) dopo aver rimediato due sconfitte nelle precedenti cinque (1V, 2N). L’ultimo confronto diretto tra le due squadre è un match di sedicesimi di finale dell’edizione 2021/22 di Coppa Italia: ad imporsi in quell’occasione furono i salentini, che superarono 2-0 al Picco i bianconeri grazie alle reti di Listkowski e Calabresi. Lo Spezia ha pareggiato quattro delle ultime sei gare di campionato contro squadre neopromosse (1V, 1P), dopo che aveva registrato solo un pareggio nelle precedenti sei (4V, 1P). Spezia e Lecce hanno chiuso in parità tre delle sette sfide in Serie B giocate sul campo dei liguri – pareggi maturati nei quattro confronti più recenti. Completano la striscia due successi dei padroni di casa (tra il 1930 e il 1932), e due successi per gli ospiti (nel 1931 e nel 2006). Il Lecce ha vinto l’ultima gara esterna giocata in Serie A contro un’avversaria ligure e non ha mai registrato due successi consecutivi contro queste squadre.