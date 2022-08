Mercato, derby Samp e Spezia contro Bonifazi

Derby di mercato ligure per il difensore del Bologna Bonifazi tra Samp e Spezia.

Le prime due partite di campionato hanno messo in mostra le difficoltà di Kevin Bonifazi. Tra il ritardo nella riunione tecnica per Lazio-Bologna e la brutta prestazione con il Verona, a Casteldebole è in atto una valutazione sul futuro del centrale prelevato dalla Spal.

Bonifazi risulterebbe una scommessa persa e sarebbero in atto contatti tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. Se il suo agente dovesse proporre offerte in grado di non realizzare minusvalenze a bilancio il Bologna ci penserebbe seriamente. Ad oggi, si registrano gli interessamenti di Sampdoria e Spezia, Gotti lo ha avuto a Udine, ma l’ingaggio da un milione di euro è un problema.