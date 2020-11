Spezia, la formazione di Italiano a Benevento

Nella 7a giornata della Serie A TIM, per le Aquile di mister Vincenzo Italiano è sfida tra neopromosse; l’avversario sarà infatti il Benevento di mister Inzaghi, vincitore della passata edizione del campionato cadetto e attualmente ad un solo punto in più in classifica rispetto allo Spezia.

Per l’occasione il tecnico aquilotto, costretto anche questa sera a fare i conti con diverse defezioni, si affida a Provedel tra i pali, mentre il quartetto difensivo sarà composto da Ferrer, capitan Terzi, Chabot e il rientrante Marchizza. A centrocampo, confermato Ricci in regia, supportato dalle mezzali Estevez e Pobega. Per quanto riguarda l’attacco, Italiano schiera lo stesso tridente visto al Tardini: Agudelo-Nzola-Gyasi.